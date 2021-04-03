30 лучших сериалов про советское время и эпоху СССР, снятых в наши дни

На этой странице мы собрали список 30 лучших сериалов про советское время и эпоху СССР, которые сняли в наши дни. Приятного просмотра!)

Гостиница «Россия» (2016)

Рейтинг 4,2 из 5 по Отзовику.

Год: 2016 (1 сезон)

2016 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: —

— Режиссер: Сергей Сенцов

Сергей Сенцов Жанр: драма, детектив, мелодрама

драма, детектив, мелодрама В главных ролях: Екатерина Вилкова, Людмила Дребнёва, Анатолий Горячев, Павел Трубинер, Владимир Кошевой, Данила Дунаев, Софья Синицына, Евгений Пронин, Иван Дубровский, Иван Босильчич

Екатерина Вилкова, Людмила Дребнёва, Анатолий Горячев, Павел Трубинер, Владимир Кошевой, Данила Дунаев, Софья Синицына, Евгений Пронин, Иван Дубровский, Иван Босильчич Рейтинг по КиноПоиску: 6,86

Москва, 1976 год. Ксения — сотрудница орготдела гостиницы «Россия». Она отвечает за прием и комфортное пребывание гостей, среди которых в основном советская знать и высокопоставленные иностранцы. Гостиница — целый мир, не похожий на обыденную советскую реальность. Здесь ощущается дыхание другой жизни, роскошной, неизвестной, притягательной. Это место, где сходятся интересы разных отделов КГБ и милиции, криминала и мира искусства, интересы разных политических и международных групп.

Этот мир живет по своим законам, в него невозможно попасть просто с улицы. Получить работу в гостинице и удержаться на ней — большая удача и тяжелый труд. Ксения работает в атмосфере подозрительности, интриг. В «России» идет скрытая борьба за власть, и соблюсти нейтралитет не получается. Героине предстоит сделать не один непростой выбор, а также пережить страшный пожар в гостинице, который поставит точку в этой истории.

Красная королева (2015)

Рейтинг 4,5 из 5 по Отзовику.

Год: 2015 (1 сезон)

2015 (1 сезон) Страна: Россия, Украина

Россия, Украина Длительность серий: 59 мин.

59 мин. Режиссер: Алёна Семёнова

Алёна Семёнова Жанр: биография, драма

биография, драма В главных ролях: Ксения Лукьянчикова, Артем Ткаченко, Анатолий Руденко, Татьяна Чердынцева, Елена Дубровская, Владимир Скорик, Янина Студилина, Михаил Шамигулов, Полина Тарасова, Анна Лапина

Ксения Лукьянчикова, Артем Ткаченко, Анатолий Руденко, Татьяна Чердынцева, Елена Дубровская, Владимир Скорик, Янина Студилина, Михаил Шамигулов, Полина Тарасова, Анна Лапина Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,63

Сериал расскажет о любви и трагической судьбе первой красавицы Советского Союза Регины Збарской.

Дело гастронома №1 (2011)

Рейтинг 4,6 из 5 по Отзовику.

Год: 2011 (1 сезон)

2011 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 48 мин.

48 мин. Режиссер: Сергей Ашкенази

Сергей Ашкенази Жанр: драма, история

драма, история В главных ролях: Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Юлия Пересильд, Мария Шукшина, Светлана Рябова, Владимир Симонов, Дарья Михайлова, Евгения Симонова, Игорь Черневич, Вячеслав Шалевич

Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Юлия Пересильд, Мария Шукшина, Светлана Рябова, Владимир Симонов, Дарья Михайлова, Евгения Симонова, Игорь Черневич, Вячеслав Шалевич Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,81

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Тяжелым для страны выдался конец 1982 года: после пышных похорон престарелого генсека Брежнева, власть оказалась в руках у Юрия Андропова, 15 лет возглавлявшего КГБ. Для демонстрации собственной силы ему требовалось громкое показательное дело. И такое дело удивительно быстро нашлось… Перед начальником следственного отдела Скачко ставится задача – собрать компромат на директора «Елисеевского» гастронома Беркутова.

Королева красоты (2015)

Рейтинг 4 из 5 по Отзовику.

Год: 2015 (1 сезон)

2015 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 45 мин.

45 мин. Режиссер: Карен Оганесян

Карен Оганесян Жанр: мелодрама

мелодрама В главных ролях: Павел Прилучный, Карина Андоленко, Настя Задорожная, Владимир Жеребцов, Валерия Кожевникова, Себастьян Сисак, Никита Лубенько, Диана Иванова, Ольга Сухарева, Олег Граф

Павел Прилучный, Карина Андоленко, Настя Задорожная, Владимир Жеребцов, Валерия Кожевникова, Себастьян Сисак, Никита Лубенько, Диана Иванова, Ольга Сухарева, Олег Граф Возраст: 12+

12+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,26

Красота простой деревенской девушки Катерины Пановой (Карина Андоленко) покорила мир. Она стала лицом советской моды 60-х годов и первой манекенщицей, признанной на Западе. Русской красавице рукоплескали Париж и Прага, пресса называла ее «национальным достоянием СССР», а дома ее ждала советская действительность, зависть, интриги, ревность и трагическая любовь… 1961 г. В небольшой подмосковной деревне живет семья Пановых. Отец Михаил ревнует жену к давнему прошлому. Поводом является его дочь-красавица Катя, которая совершенного не похожа на него, в отличие от своей сестры Любы.

Катя отвергает всех местных кавалеров. Она верит, что ей уготована иная судьба. Ее заветная мечта — стать манекенщицей и отправиться в Париж. После очередного скандала с родителями Катерина решает осуществить свою мечту. Она отправляется в Москву и просит помощи у молодого успешного модельера Вени Кротова. Он решает дать шанс деревенской девушке и устраивает ее демонстратором одежды.

За короткое время Катя становится ведущей манекенщицей Дома Мод. Когда ее фотография появляется в газете, Катю находит журналист-международник Феликс Крутский. Он искал ее с тех пор, как увидел на танцах в деревенском клубе. Несмотря на то, что родители прочат ему в жены другую девушку — известную молодую киноактрису Марианну Нечаеву, Феликс назначает Катерине свидание. Чем обернется для Кати прекрасная сказка? Выдержит ли ее любовь испытание славой?

Палач (2014)

Рейтинг 4,2 из 5 по Отзовику.

Год: 2014 (1 сезон)

2014 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 50 мин.

50 мин. Режиссер: Вячеслав Никифоров

Вячеслав Никифоров Жанр: детектив, криминал, триллер

детектив, криминал, триллер В главных ролях: Андрей Смоляков, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Юрий Тарасов, Владимир Юматов, Вадим Андреев, Даниэла Стоянович, Александр Дробитько

Андрей Смоляков, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Юрий Тарасов, Владимир Юматов, Вадим Андреев, Даниэла Стоянович, Александр Дробитько Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,94

События разворачиваются на окраине Москвы в 1965 году. В центре — история разоблачения женщины-палача, которая во время войны по указке немцев расстреливала пленных, партизан, мирных жителей. Это фактически отдельная гражданская война изуверки со своим народом. В войну ей едва исполнилось 20 лет, а на ее счету было уже полторы тысячи убийств.

Своих жертв она расстреливала из пулемета, прячась за игрушечной маской зайчика. Потом выпивала бутылку самогона и затем появлялась уже на следующее утро без маски и жила обычной жизнью, такой же, как и все остальные…Поэтому после войны вычислить убийцу было очень непросто. Дело это поручили главному следователю. Его подозрения падают то на одну, то на другую женщину…

Переводчик (2013)

Рейтинг 4,6 из 5 по Отзовику.

Год: 2013 (1 сезон)

2013 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 25 мин.

25 мин. Режиссер: Андрей Прошкин

Андрей Прошкин Жанр: военный, драма

военный, драма В главных ролях: Виталий Хаев, Йоахим Пауль Ассбёк, Лариса Малеванная, Карина Андоленко, Георг Блумрайтер, Петар Зекавица, Анна Уколова, Борис Каморзин, Ольга Лапшина, Михаил Горбатов

Виталий Хаев, Йоахим Пауль Ассбёк, Лариса Малеванная, Карина Андоленко, Георг Блумрайтер, Петар Зекавица, Анна Уколова, Борис Каморзин, Ольга Лапшина, Михаил Горбатов Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,15

Эта история о том, как обыкновенный негероический человек, становится героем. Преподаватель химии Андрей Петрович Стариков — по прозвищу «Чарли Чаплин» — живет с женой и матерью в старом доме-колодце, в котором, как в ковчеге, собрался пестрый интернационал: украинцы, русские, евреи, татары и армяне. Но приход немцев резко меняет их жизнь. Чтобы спасти своих близких, Чарли вынужден служить переводчиком в фашистском штабе.

Мосгаз (2012)

Рейтинг 4,5 из 5 по Отзовику.

Год: 2012 (1 сезон)

2012 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 52 мин.

52 мин. Режиссер: Андрей Малюков

Андрей Малюков Жанр: детектив, криминал

детектив, криминал В главных ролях: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Максим Матвеев, Юрий Чурсин, Агния Кузнецова, Светлана Ходченкова, Екатерина Климова, Даниэла Стоянович, Анатолий Кузнецов, Роман Мадянов

Андрей Смоляков, Марина Александрова, Максим Матвеев, Юрий Чурсин, Агния Кузнецова, Светлана Ходченкова, Екатерина Климова, Даниэла Стоянович, Анатолий Кузнецов, Роман Мадянов Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,22

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1962 год. Москва. Владимир Ионесян, по кличке Мосгаз, стал первым официально признанным серийным маньяком в Советском Союзе. Его кровавые деяния навсегда вошли в историю криминалистики, а его прозвищем мамы пугали детей.

Представляясь работником Мосгаза, маньяк свободно проникал в квартиры людей, выбирал жертву и оценивал благосостояние хозяев квартир. Что двигало преступником: жажда наживы, несчастная любовь или болезненное стремление убивать?

Крик совы (2013)

Рейтинг 4,5 из 5 по Отзовику.

Год: 2013 (1 сезон)

2013 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 50 мин.

50 мин. Режиссер: Олег Погодин

Олег Погодин Жанр: детектив, криминал

детектив, криминал В главных ролях: Сергей Пускепалис, Андрей Мерзликин, Мария Миронова, Евгений Дятлов, Андрей Феськов, Анатолий Васильев, Игорь Савочкин, Серафима Низовская, Василий Бочкарев, Сергей Юшкевич

Сергей Пускепалис, Андрей Мерзликин, Мария Миронова, Евгений Дятлов, Андрей Феськов, Анатолий Васильев, Игорь Савочкин, Серафима Низовская, Василий Бочкарев, Сергей Юшкевич Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,97

Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета – происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.

Фарца (2015)

Рейтинг 4 из 5 по Отзовику.

Год: 2015 (1 сезон)

2015 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 54 мин.

54 мин. Режиссер: Егор Баранов

Егор Баранов Жанр: криминал, драма

криминал, драма В главных ролях: Александр Петров, Филипп Горенштейн, Максим Емельянов, Алексей Весёлкин, Зоя Бербер, Таисия Вилкова, Евгений Стычкин, Иева Андреевайте, Алексей Серебряков, Александр Яценко

Александр Петров, Филипп Горенштейн, Максим Емельянов, Алексей Весёлкин, Зоя Бербер, Таисия Вилкова, Евгений Стычкин, Иева Андреевайте, Алексей Серебряков, Александр Яценко Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,10

События происходят с 1961 года по 1991 год. В центре истории — дружба четырех парней. В 1 сезоне им 20 лет, они дружат с детства и ради дружбы готовы на все. У всех свои мечты, но обстоятельства сложатся таким образом, что они будут вынуждены окунуться во все виды подпольной экономики начала 60х. И, что самое ужасное, — они успешны в этом деле, у них все получается. И чем лучше у них получается фарцовка, тем дальше герои от воплощения своих настоящих мечтаний.

В созвездии Стрельца (2015)

Рейтинг 4,3 из 5 по Отзовику.

Год: 2015 (1 сезон)

2015 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 52 мин.

52 мин. Режиссер: Роман Гапанюк

Роман Гапанюк Жанр: биография, история

биография, история В главных ролях: Дмитрий Власкин, Наталья Данилова, Александра Богданова, Ольга Тумайкина, Валерий Баринов, Сергей Юшкевич, Кирилл Кузнецов, Анна Михайловская, Александр Аверков, Евгений Никитин

Дмитрий Власкин, Наталья Данилова, Александра Богданова, Ольга Тумайкина, Валерий Баринов, Сергей Юшкевич, Кирилл Кузнецов, Анна Михайловская, Александр Аверков, Евгений Никитин Возраст: 12+

12+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,27

История «советского Пеле» Эдуарда Стрельцова. Олимпийский чемпион Мельбурна, великий нападающий сборной страны и команды «Торпедо», он вел борьбу до победного не только на поле, но и в жизни. Непростые отношения с женщинами, интриги завистников, месть властей, предательство друзей – через все испытания он проходил благодаря преданности болельщиков и бесконечной любви к футболу.

Чернобыль (2019)

Рейтинг 4,3 из 5 по Отзовику.

Оригинальное название: Chernobyl

Chernobyl Год: 2019 (1 сезон)

2019 (1 сезон) Страна: США, Великобритания

США, Великобритания Длительность серий: 56 мин.

56 мин. Режиссер: Йохан Ренк

Йохан Ренк Жанр: драма, история

драма, история В главных ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джесси Бакли, Адам Нагаитис, Пол Риттер, Роберт Эммс, Сэм Тротон, Карл Дейвис, Майкл Соча

Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джесси Бакли, Адам Нагаитис, Пол Риттер, Роберт Эммс, Сэм Тротон, Карл Дейвис, Майкл Соча Возраст: 18+

18+ Рейтинг по КиноПоиску: 8,90

26 апреля 1988 года химик Валерий Легасов, надёжно спрятав шесть аудиокассет со своими воспоминаниями, вешается у себя в квартире.

26 апреля 1986 года в 1:23:45 во время проведения эксперимента по безопасности на Чернобыльской АЭС происходит взрыв реактора и пожар. Поднятые по тревоге пожарные без спецзащиты прибывают на место аварии, не подозревая, что оказались в эпицентре крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. Руководство ЧАЭС уверяет Кремль, что ситуация под контролем, и радиационный фон в норме, но по настоянию академика Легасова его вместе с зампредседателя Совета Министров Борисом Щербиной отправляют разобраться в происходящем на месте.

Обнимая небо (2013)

Рейтинг 4,4 из 5 по Отзовику.

Год: 2013 (1 сезон)

2013 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 50 мин.

50 мин. Режиссер: Милена Фадеева

Милена Фадеева Жанр: драма

драма В главных ролях: Александр Петров, Любовь Аксенова, Даниил Страхов, Сергей Романович, Олеся Фаттахова, Егор Долгополов, Захар Кабанов, Евгений Никитин, Виктория Толстоганова, Екатерина Редникова

Александр Петров, Любовь Аксенова, Даниил Страхов, Сергей Романович, Олеся Фаттахова, Егор Долгополов, Захар Кабанов, Евгений Никитин, Виктория Толстоганова, Екатерина Редникова Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,68

Действие фильма начинается в 1985 году в военном гарнизоне, в котором дислоцируется полк истребительной авиации. Двух десятиклассников — дочь заместителя командира полка Женю Луговую и сына официантки лётной столовой Ваньку Котова — накрывает чувство первой взаимной любви. Жесткие драматические события разводят героев, их жизненные пути расходятся, и они теряют друг друга на долгие-долгие годы. Ванька Котов становится летчиком-испытателем, Женя Луговая — военным хирургом. Однажды судьба вновь сводит героев…

Оттепель (2013)

Рейтинг 4,4 из 5 по Отзовику.

Год: 2013 (1 сезон)

2013 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 55 мин.

55 мин. Режиссер: Валерий Тодоровский

Валерий Тодоровский Жанр: драма, мелодрама

драма, мелодрама В главных ролях: Евгений Цыганов, Александр Яценко, Аня Чиповская, Виктория Исакова, Михаил Ефремов, Светлана Колпакова, Яна Сексте, Нина Дворжецкая, Павел Деревянко, Евгений Волоцкий

Евгений Цыганов, Александр Яценко, Аня Чиповская, Виктория Исакова, Михаил Ефремов, Светлана Колпакова, Яна Сексте, Нина Дворжецкая, Павел Деревянко, Евгений Волоцкий Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,69

Студия «Мосфильм», 1961 год. Виктор Хрусталев — молодой, талантливый оператор. Однажды он выпивал со своим другом-сценаристом Костиком в общаге ВГИКа. И нужно же было такому случиться, Костя выпал из окна и погиб. После его смерти он обнаруживает сценарий, который не был в свое время утвержден, и понимает, что это совершенно чумовая вещь. Он мечтает снять по этому сценарию фильм.

На похоронах он встречается с режиссером Егором Мячиным. И вскоре им подвернулась возможность вместе поучаствовать на съемках картины под названием «Девушка и бригадир». Присутствует в картине и любовная интрига. Виктор и Егор поочередно встречаются со студенткой химфака МГУ Марьяной, которая попадает на их же картину в качестве главной актрисы. Чтобы показать колорит тех времен, в завершении каждой серии звучат стихи и песни той эпохи.

Легавый (2012)

Рейтинг 4,2 из 5 по Отзовику.

Год: 2012 (1 сезон)

2012 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 45 мин.

45 мин. Режиссер: Рустам Уразаев, Сергей Артимович

Рустам Уразаев, Сергей Артимович Жанр: детектив, приключения

детектив, приключения В главных ролях: Эдуард Флёров, Михаил Павлик, Николай Козак, Оксана Гуляева, Анастасия Макеева, Елена Коровчук, Игорь Филиппов, Александр Резалин, Михаил Горевой, Дмитрий Ячевский

Эдуард Флёров, Михаил Павлик, Николай Козак, Оксана Гуляева, Анастасия Макеева, Елена Коровчук, Игорь Филиппов, Александр Резалин, Михаил Горевой, Дмитрий Ячевский Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,22

Фронтовой разведчик, старший лейтенант Юрий Козырев в последние дни войны попадает в плен и получает за это срок. В результате пересмотра дела в 1948-м Козырев выходит из лагеря полностью оправданным и едет домой, в родной рабочий городок под Москвой. Там его ждут перемены: отец пропал без вести на фронте, мать умерла, а любимая девушка – Лариса — вышла замуж за обеспеченного работника торговли Волынского.

Однажды на склад, куда Юрий устраивается работать охранником, совершается нападение. Главным подозреваемым по делу становится Козырев – на него начинается настоящая охота. Козырев скрывается от милиции и решает первым найти и обезвредить настоящего организатора ограбления. В награду за поимку преступника сам Берия распоряжается назначить Козырева на должность инспектора уголовного розыска. Это назначение принесет ему новые расследования и поставит его в рамки опасного треугольника — между бывшими товарищами по оружию, коллегами по службе и уголовниками…

Семейный альбом (2016)

Рейтинг 4,4 з 5 по Отзовику.

Год: 2016

2016 Страна: Россия

Россия Длительность серий: —

— Режиссер: Леонид Прудовский

Леонид Прудовский Жанр: мелодрама, история, семейный

мелодрама, история, семейный В главных ролях: Игорь Скляр, Татьяна Черкасова, Даниил Страхов, Екатерина Олькина, Ксения Суркова, Иван Шибанов, Борис Романов, Эра Зиганшина, Евгений Сидихин, Зоя Буряк

Игорь Скляр, Татьяна Черкасова, Даниил Страхов, Екатерина Олькина, Ксения Суркова, Иван Шибанов, Борис Романов, Эра Зиганшина, Евгений Сидихин, Зоя Буряк Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,15

Большая семья академика Колокольцева живет на даче под Ленинградом: сам академик с женой, Колокольцев-младший — тоже блестящий ученый-физик, его жена и две дочери, Ольга и Катя. В 1955 году проект Колокольцева-младшего неожиданно закрывают — в тот самый момент, когда ученый стоит на пороге большого открытия. Вскоре после этого Колокольцев погибает при таинственных обстоятельствах. И семья начинает разваливаться на части — измены, страхи, старые обиды и новые увлечения словно разводят героев в разные стороны из старого и родного дома.

Все они, так или иначе, оказываются перед сложнейшим выбором: что важнее — личный успех, большая наука, карьера, родина — или семья, то единственное место, где человеку по-настоящему хорошо, где его любят и принимают таким, как есть. И все герои делают свой выбор — иногда роковой…

Бедные родственники (2012)

Рейтинг 4,1 из 5 по Отзовику.

Год: 2012 (1 сезон)

2012 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 44 мин.

44 мин. Режиссер: Роман Просвирнин

Роман Просвирнин Жанр: мелодрама

мелодрама В главных ролях: Анастасия Балякина, Василий Лановой, Ирина Купченко, Алексей Зубков, Дарья Грачева, Агриппина Стеклова, Иван Добронравов, Сергей Барковский, Анастасия Веденская, Денис Васильев

Анастасия Балякина, Василий Лановой, Ирина Купченко, Алексей Зубков, Дарья Грачева, Агриппина Стеклова, Иван Добронравов, Сергей Барковский, Анастасия Веденская, Денис Васильев Возраст: 12+

12+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,20

СССР, послевоенное время. В жизни маленькой Симы происходит трагедия – ее родители объявлены «врагами народа» и репрессированы, а девочка вынуждена уехать из Москвы в деревню. Возвратившись в 17 лет для продолжения учебы, Серафима обнаруживает, что ее комнату отдали постороннему человеку. С поступлением тоже не ладится – ее отказываются принимать из-за биографии родителей. На счастье, хозяйка ее комнаты, стенографистка Кира Петровна, учит девушку печатать и пристраивает на работу к бывшему партийному начальнику, который хочет написать книгу.

Неожиданно Сима встречает и первую любовь – девушка теряет голову от племянника Киры Петровны, обаятельного абитуриента театрального института. Каково же изумление героини, когда возлюбленный бесследно исчезает, ограбив квартиру своей тети. Еще больший ужас ждет девушку, когда она понимает, что беременна…

Отличница (2017)

Рейтинг 3,9 из 5 по Отзовику.

Год: 2017 (1 сезон)

2017 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 50 мин.

50 мин. Режиссер: Оксана Карас

Оксана Карас Жанр: приключения, детектив, драма, история

приключения, детектив, драма, история В главных ролях: Никита Ефремов, Яна Гладких, Таисия Вилкова, Александр Яценко, Елена Коренева, Владимир Мишуков, Юлия Ауг, Мартиньш Вилсонс, Майя Айрин Вада, Светлана Честнова

Никита Ефремов, Яна Гладких, Таисия Вилкова, Александр Яценко, Елена Коренева, Владимир Мишуков, Юлия Ауг, Мартиньш Вилсонс, Майя Айрин Вада, Светлана Честнова Рейтинг по КиноПоиску: 6,57

Апрель 1958 года, выпускница юридического факультета Ленинградского университета, кафедры уголовного процесса и криминалистики Мария Крапивина получает распределение в УГРО центрального районного отдела милиции. Совсем еще девчонка, отличница, дочь интеллигентных родителей попадает в коллектив, состоящий из прошедших войну грубоватых и опытных оперативников.

В первый же день Маша хочет уволиться. Но ей в руки попадает информация о предателе в отделе, связанном с крупной и дерзкой бандой. Маша решает, что ее долг остаться и раскрыть «крота». А кроме того, доказать, что она чего-то стоит. Под подозрение попадают все, в том числе начальник отдела опер Шведов, «неотесанный мужлан», в которого Маша неожиданно для себя влюбляется, и с каждым днем все больше и больше…

Рожденная звездой (2015)

Рейтинг 4,2 из 5 по Отзовику.

Год: 2015 (1 сезон)

2015 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 43 мин.

43 мин. Режиссер: Марат Ким, Владимир Шевельков

Марат Ким, Владимир Шевельков Жанр: мелодрама

мелодрама В главных ролях: Марина Александрова, Игорь Петренко, Галина Петрова, Владимир Шевельков, Николай Иванов, Ольга Сутулова, Роман Перелыгин, Илья Анкудинов, Светлана Хомич, Вячеслав Григорьев

Марина Александрова, Игорь Петренко, Галина Петрова, Владимир Шевельков, Николай Иванов, Ольга Сутулова, Роман Перелыгин, Илья Анкудинов, Светлана Хомич, Вячеслав Григорьев Возраст: 12+

12+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,19

Полька Клаудия приехала в Ленинград с одной целью – получить как можно больше знаний, поэтому она с головой погружена в учебу. Ее девиз – «Нельзя себя жалеть». Но судьба уготовила ей совсем другое будущее – ей суждено стать известной певицей. О такой славе можно только мечтать, ведь ее будут знать не только в СССР, но и за рубежом. Естественно, у славы есть и обратная сторона. За все надо платить. И, как правило, за славу приходится платить личным счастьем.

Эти глаза напротив (2015)

Рейтинг 4,5 из 5 по Отзовику.

Год: 2015

2015 Страна: Россия

Россия Длительность серий: —

— Режиссер: Сергей Комаров

Сергей Комаров Жанр: биография, мелодрама, музыка

биография, мелодрама, музыка В главных ролях: Алексей Барабаш, Евгения Брик, Вячеслав Чепурченко, Любовь Аксенова, Мириам Сехон, Владимир Горюшин, Роман Полянский, Владимир Симонов, Евгения Крегжде, Анастасия Клюева

Алексей Барабаш, Евгения Брик, Вячеслав Чепурченко, Любовь Аксенова, Мириам Сехон, Владимир Горюшин, Роман Полянский, Владимир Симонов, Евгения Крегжде, Анастасия Клюева Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,33

История жизни Валерия Ободзинского, одного из самых ярких представителей советской эстрады и человека удивительной судьбы. Простой парень из Одессы, он становится в СССР настоящей суперзвездой. Ободзинский не похож на всех: он не шагает в общем строю и не поет гимнов комсомолу. Кажется, что его фантастический тенор создан, чтобы воспевать Женщину. Но со временем бескомпромиссность и инаковость закрывают ему путь на сцену. И однажды певец просто исчезает… Лишь спустя годы преданная поклонница узнает Ободзинского в стороже с галстучной фабрики и буквально спасает его, возвращая к жизни и творчеству.

Таинственная страсть (2016)

Рейтинг 3,4 из 5 по Отзовику.

Год: 2016 (1 сезон)

2016 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 50 мин.

50 мин. Режиссер: Влад Фурман

Влад Фурман Жанр: драма

драма В главных ролях: Юлия Пересильд, Алексей Морозов, Филипп Янковский, Чулпан Хаматова, Александр Ильин мл., Павлов, Алексей Агопьян, Артур Бесчастный, Олег Штефанко, Юлия Хлынина

Юлия Пересильд, Алексей Морозов, Филипп Янковский, Чулпан Хаматова, Александр Ильин мл., Павлов, Алексей Агопьян, Артур Бесчастный, Олег Штефанко, Юлия Хлынина Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,17

Герои носят вымышленные имена, но за ними без труда угадываются реальные люди, которых все прекрасно знают: Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Владимир Высоцкий, Эрнст Неизвестный, сам Василий Аксёнов и другие.

Фильм рассказывает о том, как жили эти люди – сопротивлялись власти или поддавались ей, любили, предавали, верили. И продолжали писать, несмотря ни на что.

Оптимисты (2017)

Рейтинг 3,8 из 5 по Отзовику.

Год: 2017 (1 сезон)

2017 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 60 мин.

60 мин. Режиссер: Алексей Попогребский

Алексей Попогребский Жанр: драма, история, приключения

драма, история, приключения В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Северия Янушаускайте, Артем Быстров, Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Юрий Кузнецов, Марго Адаева, Максим Виторган, Анатолий Белый, Евгения Брик

Владимир Вдовиченков, Северия Янушаускайте, Артем Быстров, Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Юрий Кузнецов, Марго Адаева, Максим Виторган, Анатолий Белый, Евгения Брик Возраст: 12+

12+ Рейтинг по КиноПоиску: 6,96

О советских дипломатах 1960-х годов. Они преданы своему делу и Родине. Они молоды, красивы, полны надежд и веры в будущее своей страны. И, конечно, в свое личное счастье.

Манекенщица (2014)

Рейтинг 4,2 из 5 по Отзовику.

Год: 2014 (1 сезон)

2014 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 51 мин.

51 мин. Режиссер: Елена Николаева

Елена Николаева Жанр: мелодрама

мелодрама В главных ролях: Анна Михайловская, Риналь Мухаметов, Евгения Дмитриева, Иван Рудаков, Татьяна Догилева, Роман Полянский, Алёна Хмельницкая, Владимир Стержаков, Мария Шукшина, Игорь Золотовицкий

Анна Михайловская, Риналь Мухаметов, Евгения Дмитриева, Иван Рудаков, Татьяна Догилева, Роман Полянский, Алёна Хмельницкая, Владимир Стержаков, Мария Шукшина, Игорь Золотовицкий Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 6,97

1978 год. В Москву из небольшого провинциального городка приезжает воспитанница детского дома 18-летняя Саня. В Москве она делает карьеру от уборщицы в Доме Моделей, до ведущей советской манекенщицы. Жизнь сводит ее с известным художником авангардистом Иваном, стремящимся на Запад, молодым фарцовщиком из хорошей московской семьи Вадимом и майором КГБ Кимом. Каждый из этих мужчин претендует на сердце прекрасной Саши. Но сердце девушки отдано только одному. Чтобы влюбленным оказаться вместе, им предстоит совершить попытку побега из Советского Союза, преодолеть множество препятствий, пройти через испытания и потери.

Брежнев (2005)

Рейтинг 4,4 из 5 по Отзовику.

Год: 2005 (1 сезон)

2005 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: —

— Режиссер: Сергей Снежкин

Сергей Снежкин Жанр: драма, биография

драма, биография В главных ролях: Сергей Шакуров, Артур Ваха, Вадим Яковлев, Мария Шукшина, Андрей Краско, Светлана Крючкова, Василий Лановой, Владимир Меньшов, Валерий Золотухин, Сергей Гармаш

Сергей Шакуров, Артур Ваха, Вадим Яковлев, Мария Шукшина, Андрей Краско, Светлана Крючкова, Василий Лановой, Владимир Меньшов, Валерий Золотухин, Сергей Гармаш Возраст: 12+

12+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,13

Фильм рассказывает о последнем годе жизни Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева — человека, взошедшего на вершину партийной номенклатуры благодаря интригам и сумевшего удержаться у власти на протяжении 18-ти лет.

Годы его правления стали для страны временем относительного благополучия и спокойствия, однако, самому Леониду Ильичу, глубоко больному и усталому человеку, весьма непросто давалось управление могучей сверхдержавой…

Место встречи изменить нельзя (1979)

Рейтинг 4,8 из 5 по Отзовику.

Год: 1979 (1 сезон)

1979 (1 сезон) Страна: СССР

СССР Длительность серий: 60 мин.

60 мин. Режиссер: Станислав Говорухин

Станислав Говорухин Жанр: криминал, детектив, боевик, драма

криминал, детектив, боевик, драма В главных ролях: Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский, Виктор Павлов, Наталья Фатеева, Леонид Куравлёв, Светлана Светличная, Александр Белявский, Евгений Евстигнеев, Армен Джигарханян

Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский, Виктор Павлов, Наталья Фатеева, Леонид Куравлёв, Светлана Светличная, Александр Белявский, Евгений Евстигнеев, Армен Джигарханян Возраст: 12+

12+ Рейтинг по КиноПоиску: 8,95

Убийства, засады, погони, перестрелки на фоне послевоенной Москвы. Сотрудники МУРа против таинственной и неуловимой банды «Чёрная кошка». Демобилизовавшийся офицер разведки Володя Шарапов начинает работать в отделе по борьбе с бандитизмом. Одно из первых дел, в расследовании которых он участвует, — убийство гражданки Ларисы Груздевой.

Сын отца народов (2013)

Рейтинг 4,5 из 5 по Отзовику.

Год: 2013 (1 сезон)

2013 (1 сезон) Страна: Россия, Украина, Беларусь

Россия, Украина, Беларусь Длительность серий: 53 мин.

53 мин. Режиссер: Сергей Гинзбург, Сергей Щербин

Сергей Гинзбург, Сергей Щербин Жанр: драма

драма В главных ролях: Гела Месхи, Василий Прокопьев, Илья Ермолов, Алексей Вертков, Александр Никольский, Анатолий Гущин, Евгений Сангаджиев, Кристина Пакарина, Мария Жиганова, Артём Осипов

Гела Месхи, Василий Прокопьев, Илья Ермолов, Алексей Вертков, Александр Никольский, Анатолий Гущин, Евгений Сангаджиев, Кристина Пакарина, Мария Жиганова, Артём Осипов Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,68

Генерал-лейтенант в 26 лет, бабник и гуляка, Василий Сталин — невероятно обаятельный человек. Он отличный друг, прекрасный руководитель и талантливый спортсмен. Весь мир у него в кармане, но в день, когда Великий Сталин умирает, жизнь его сына меняется раз и навсегда.

Восьмидесятые (2011)

Рейтинг 4,7 из 5 по Отзовику.

Год: 2011 (6 сезонов)

2011 (6 сезонов) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 25 мин.

25 мин. Режиссер: Фёдор Стуков, Юлия Лёвкина, Филипп Коршунов

Фёдор Стуков, Юлия Лёвкина, Филипп Коршунов Жанр: комедия, мелодрама

комедия, мелодрама В главных ролях: Александр Якин, Наталья Земцова, Александр Половцев, Мария Аронова, Леонид Громов, Дмитрий Белоцерковский, Юлия Сулес, Саша Новицкий, Роман Фомин, Ирина Чипиженко

Александр Якин, Наталья Земцова, Александр Половцев, Мария Аронова, Леонид Громов, Дмитрий Белоцерковский, Юлия Сулес, Саша Новицкий, Роман Фомин, Ирина Чипиженко Возраст: 12+

12+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,84

Эта история началась еще в 1986 году. Уже шла перестройка, но Советский Союз еще не распался. Это было время, когда не было интернета, гипермаркетов и даже мобильных телефонов, но зато воду пили из-под крана, в Москве не было пробок, а ключи от квартиры спокойно оставляли под ковриком.

Однажды в Ростове (2012)

Рейтинг 4,4 из 5 по Отзовику.

Год: 2012 (1 сезон)

2012 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 43 мин.

43 мин. Режиссер: Константин Худяков

Константин Худяков Жанр: драма, криминал

драма, криминал В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Сергей Жигунов, Алёна Бабенко, Виктор Раков, Юрий Беляев, Кирилл Плетнёв, Константин Лавроненко, Андрей Ильин, Екатерина Климова, Богдан Ступка

Владимир Вдовиченков, Сергей Жигунов, Алёна Бабенко, Виктор Раков, Юрий Беляев, Кирилл Плетнёв, Константин Лавроненко, Андрей Ильин, Екатерина Климова, Богдан Ступка Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,67

СССР, 2 июня 1962 года. После снижения заработной платы и повышения цен жители Новочеркасска вышли на мирную демонстрацию. Но страсти быстро накалились и привели к трагедии — расстрелу митингующих рабочих, несмотря на протесты генерала Шапошникова. Властям удается замять трагедию, у свидетелей берут подписку о неразглашении, а все несогласные получают тюремные сроки.

Работающий в ростовском кинотеатре художником Вячеслав Толстопятов поехал в Новочеркасск погостить у любимой девушки, а также сбыть изготовленные им фальшивые деньги, но стал свидетелем расстрела мирных людей…

Завещание Ленина (2007)

Рейтинг 4,5 из 5 по Отзовику.

Год: 2007 (1 сезон)

2007 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: —

— Режиссер: Николай Досталь

Николай Досталь Жанр: драма

драма В главных ролях: Игорь Класс, Владимир Капустин, Елена Лядова, Александр Трофимов, Ирина Муравьёва, Елена Руфанова, Инга Оболдина, Владимир Конкин, Анна Рудь, Валерий Золотухин

Игорь Класс, Владимир Капустин, Елена Лядова, Александр Трофимов, Ирина Муравьёва, Елена Руфанова, Инга Оболдина, Владимир Конкин, Анна Рудь, Валерий Золотухин Возраст: 12+

12+ Рейтинг по КиноПоиску: 8,03

Автор «Колымских рассказов» и многих других произведений 17 лет провел в страшных лагерях ГУЛАГа на Колыме. Срок, который получил Варлам Тихонович в 1929 году, был за распространение письма Ленина съезду, в котором тот критикует Сталина. В наше время это письмо называют «завещанием Ленина»…

МУР есть МУР (2004)

Год: 2004 (3 сезона)

2004 (3 сезона) Страна: Россия

Россия Длительность: 416 мин.

416 мин. Режиссер: Дмитрий Брусникин

Дмитрий Брусникин Жанр: криминал

криминал В главных ролях: Евгений Сидихин, Николай Чиндяйкин, Сергей Юшкевич, Елена Панова, Александр Мохов, Эдуард Чекмазов, Олег Доброван, Александр Кузьмичёв, Николай Волков мл., Денис Ясик

Евгений Сидихин, Николай Чиндяйкин, Сергей Юшкевич, Елена Панова, Александр Мохов, Эдуард Чекмазов, Олег Доброван, Александр Кузьмичёв, Николай Волков мл., Денис Ясик Возраст: 16+

16+ Рейтинг по КиноПоиску: 5,83

После смерти Сталина работы в МУРе прибавилось. Наступила новая эпоха — сотни уголовников были выпущены на волю. Дух вседозволенности прокатился по Москве.

У Александра Ивановича Смирнова, начальника оперативной группы первого отдела МУРа, дел невпроворот — каждый день в городе происходят новые убийства и грабежи.

Черная кошка (2016)

Рейтинг 3,9 из 5 по Отзовику.

Год: 2016 (1 сезон)

2016 (1 сезон) Страна: Россия

Россия Длительность серий: 50 мин.

50 мин. Режиссер: Антон Сиверс

Антон Сиверс Жанр: история, криминал

история, криминал В главных ролях: Игорь Петренко, Константин Лавроненко, Екатерина Гусева, Гела Месхи, Мария Андреева, Алексей Шевченков, Юрий Чурсин, Юлия Галкина, Александр Лобанов, Дмитрий Соломыкин

Игорь Петренко, Константин Лавроненко, Екатерина Гусева, Гела Месхи, Мария Андреева, Алексей Шевченков, Юрий Чурсин, Юлия Галкина, Александр Лобанов, Дмитрий Соломыкин Возраст: 12+

12+ Рейтинг по КиноПоиску: 7,16

Жестокая, таинственная и неуловимая банда «Черная кошка» из культового советского фильма «Место встречи изменить нельзя», действительно, существовала. Более того, она была не одна.

Их называли по-разному: «банда Митина», «Красногорские оборотни», «Черная кошка». Бандиты вышли на улицы Москвы прямо с Доски почёта оборонного завода Красногорска. Это были молодые парни — спортсмены, комсомольцы, ударники труда — лучшие представители передовой советской молодежи. Но это все днем… А ночью эти «передовые» ребята совершали дерзкие налеты, грабежи и убийства, несколько лет державшие в страхе всю страну. Их видели в лицо, их знали по именам, но никак не могли поймать, потому что никому не приходило в голову искать бандитов в рядах образцово-показательных комсомольцев…

P.S. А какой ваш любимый сериал про советское время и эпоху СССР? Делитесь в комментариях!)